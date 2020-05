Loď so zachránenými migrantmi nechce prijať žiadny prístav v EÚ

Káhira 4. mája (TASR) - Najmenej 78 migrantov, ktorí utekajú z vojnou zničenej Líbye do Európy, uviazlo na mori, keďže zo žiadneho prístavu na území EÚ zatiaľ nedostali povolenie na zakotvenie. Podľa agentúry AFP o tom informovala hovorkyňa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) Safa Msehliová.



AFP pripomenula, že Líbya sa po zvrhnutí dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího v roku 2011 stala hlavným tranzitným bodom pre afrických a arabských migrantov utekajúcich pred konfliktami a chudobou do Európy.



Táto skupina migrantov vyplávala z Líbye pred tromi dňami a v nedeľu ich v Stredozemnom mori zachránila obchodná loď, uviedla Msehliová.



Podľa nej však plavidlo, ktoré teraz prepravuje migrantov, ešte stále nedostalo povolenie na zakotvenie v žiadnom prístave. Hovorkyňa znovu vyzvala Európsku úniu, aby vytvorila jasný a bezpečný mechanizmus vyloďovania pre takýchto ľudí.



Táto loď bola už štvrtým plavidlom, ktoré vyplávalo z Líbye za menej ako týždeň, uviedla IOM. Jedna z týchto lodí sa dostala do prístavu na Malte, kde ju dali do karantény pre koronavírusovú pandémiu, zatiaľ čo druhá loď sa doplavila na taliansky ostrov Lampedusa a tretia bola zadržaná a vrátená do Líbye.



Väčšina migrantov, ktorí sa vydávajú na cestu do Európy z líbyjského pobrežia, sa plaví v zle vybavených a nebezpečných gumových lodiach a člnoch.



V posledných rokoch sa Európska únia nadviazala spoluprácu s líbyjskou pobrežnou strážou a ďalšími tamojšími úradmi s cieľom zastaviť tok migrantov.



Ľudskoprávne skupiny však v súvislosti s tým upozorňujú, že v tejto situácii sú migranti vydaní napospas brutálnym ozbrojeným skupinám alebo sú väznení v preplnených väzniciach, kde je nedostatok jedla a vody.



EÚ sa začiatkom tohto roka dohodla na ukončení námornej misie v Stredozemnom mori - Operácie Sophia, ktorá sa zameriavala na boj s pašerákmi migrantov - a na začatí novej, ktorá sa viac zameria na uplatňovanie zbrojného embarga voči Líbyi.



Operáciu Sophia spustili v roku 2015 v čase veľkej migračnej vlny zo severnej Afriky do Európy. Cieľom akcie bolo zakročiť proti prevádzačom migrantov a uplatniť embargo na obchodovanie so zbraňami s Líbyou.



Pre spory v otázke prerozdeľovania utečencov medzi členskými krajinami EÚ a tvrdenia, že operácia len povzbudzuje prevádzačov, Taliansko minulý rok zablokovalo vyslanie ďalších lodí.



Misia, ktorej mandát skončil v marci, následne fungovala takmer výlučne s využitím lietadiel a dronov.