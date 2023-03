Loď Viking Sigyn z tragickej zrážky v Budapešti sa bude opäť plaviť

Budapešť 13. marca (TASR) - Hotelovú loď Viking Sigyn o niekoľko týždňov opäť nasadia do pravidelnej služby, napísal v pondelok server bors.hu. V máji 2019 v Budapešti spôsobila zrážku s vyhliadkovou loďou Hableány, pri ktorej zomrelo 28 ľudí. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Loď Viking Sigyn sa počas epidémie koronavírusu neplavila vôbec, prevádzkovatelia ju potom využili kvôli zmenšujúcemu sa trhu len na niekoľko plavieb.



Od 25. apríla sa obnovia pravidelné plavby. Nebude to už po Dunaji, ale na Rýne medzi švajčiarskym Bazilejom a holandským Amsterdamom.



Zo zodpovednosti za zrážku s vyhliadkovou loďou je obvinený Jurij C., ukrajinský kapitán Viking Sigyn. Súdne pojednávanie sa začalo 11.marca 2020 na budapeštianskom Súde hlavného mesta. Čelí obvineniu z ohrozenia vodnej dopravy z nedbanlivosti s následkom hromadnej nehody a z trestného činu 35-násobného neposkytnutia pomoci.



Vyhliadková loď Hableány sa v tragický večer plavila s 33 Kórejčanmi a dvojčlennou posádkou. Haváriu medzi piliermi Margitinho mosta prežili iba siedmi kórejskí turisti. Z 28 obetí – vrátane dvojčlennej maďarskej posádky – doposiaľ nenašli telo 41-ročnej ženy.