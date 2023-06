Lode Británie a USA zasahovali pri incidente v Hormuzskom prielive

Dubaj 5. júna (TASR) - Americké vojenské námorníctvo v pondelok oznámilo, že spolu s britských kráľovským námorníctvom prišlo v nedeľu v Hormuzskom prielive na pomoc obchodnej lodi, ktorú prenasledovali iránske revolučné gardy. TASR správu prevzala z agentúry AP.



K tejto lodi sa v nedeľu popoludní priblížili tri plavidlá revolučných gárd s ozbrojenými vojakmi na palube, uviedlo americké vojenské námorníctvo (US Navy) vo vyhlásení. Takisto poskytlo čierno-biele snímky, ktoré zachytávali tri menšie lode v okolí obchodnej lode.



Na mieste zasahoval americký torpédoborec USS McFaul a fregata britského kráľovského námorníctva HMS Lancaster, z paluby ktorej vyštartoval vrtuľník.



Napätie sa podľa US Navy uvoľnilo približne po hodine, keď obchodná loď potvrdila, že iránske plavidlá sa vzdialili. "Obchodná loď pokračovala v plavbe cez Hormuzský prieliv bez ďalších incidentov," dodalo námorníctvo.



Iránske médiá a ani revolučné gardy sa k tomuto incidentu bezprostredne neprihlásili. Iránska misia pri OSN na požiadavku o vyjadrenie bezprostredne nereagovala.



Washington iránske revolučné gardy opakovane obviňuje z narúšania námornej dopravy v strategicky významnom Hormuzskom prielive vedúcom do Perzského zálivu, cez ktorý prechádza pätina svetového exportu ropy.