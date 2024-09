Lode čínskej pobrežnej stráže priplávali do Ruska na spoločné cvičenia

Vladivostok 17. augusta (TASR) - Lode čínskej pobrežnej stráže Mej-šan a Siou-šan v noci na utorok dorazili do ruského ďalekovýchodného prístavu Vladivostok, kde sa zúčastnia na spoločných hliadkach a cvičeniach s ruskými plavidlami. V utorok o tom informovala ruská agentúra RIA. TASR informuje podľa agentúr AP a Reuters.



"Počas návštevy je naplánovaných niekoľko podujatí vrátane spoločných cvičení a hliadok," citovala RIA miestnu pobočku ruského ministerstva zahraničných vecí. Slávnostné stretnutie flotily sa uskutočnilo v utorok a cvičenia potrvajú do 20. septembra.



Očakáva sa, že cvičenia budú koncom septembra pokračovať v oblasti Ochotského mora.



Čínske lode do oblasti priplávali iba deň po skončení spoločných námorných cvičení oboch krajín v Japonskom mori. Čínske štátne médiá uviedli, že cieľom týchto cvičení je prehĺbiť strategickú spoluprácu medzi oboma krajinami a posilniť ich schopnosť reagovať na bezpečnostné hrozby.



AP pripomína, že prostredníctvom spoločných cvičení sa Rusko snaží získať pomoc Číny pri dosahovaní svojho dlhodobého cieľa stať sa tichomorskou veľmocou. Moskva zároveň podporuje nároky Číny v sporných oblastiach Juhočínskeho mora.