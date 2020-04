Lode, na ktorých potvrdili COVID-19, zakotvili na Floride

Miami 3. apríla (TASR) - Výletné lode Zaandam a Rotterdam, na ktorých sa nachádzajú osoby nakazené koronavírusom, zakotvili vo štvrtok večer v prístave Port Everglades v americkom štáte Florida. Informovali o tom na svojich webových stránkach stanice CNN a Sky News.



Miestne úrady vopred avizovali, že povolia zdravým pasažierom vystúpiť z lodí. Nakazené osoby však zostanú na palube a bude im poskytnutá potrebná starostlivosť.



Spoločnosť Holland America Line, ktorej obe lode patria, súhlasila s dodržiavaním prísnych epidemiologických opatrení.



Štyri osoby vrátane jedného Brita na palube lode Zaandam zomreli a najmenej dve z týchto úmrtí boli spôsobené ochorením COVID-19. Nákazu týmto ochorením, ktoré je spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 potvrdili u celkovo deviatich osôb na palube.



Na palube lode Zaandam bolo 442 pasažierov a 603 členov posádky. Rotterdam viezla 808 pasažierov a 583 príslušníkov personálu.



Guvernér Floridy Ron DeSantis pôvodne so zakotvením lodí nesúhlasil. Americký prezident Donald Trump však v stredu lodiam sľúbil pomoc.



Holland America Line oznámila, že 45 pasažierov s miernymi príznakmi choroby zostane na palube dovtedy, kým sa nezotavia. Desať osôb však musí byť prevezených do nemocnice.



Osoby, ktoré spĺňajú kritéria amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) na prevoz, mali byť priamo z lode prepravené na letisko a prepravené domov.



DeSantis povedal, že pasažierov a členov posádky, ktorí nemajú príznaky, prevezú autobusom na letisko. Nepovolia im však vstup do budovy terminálu a namiesto toho nastúpia priamo do lietadiel.



Loď Zaandam vyplávala z argentínskej metropoly Buenos Aires 7. marca a smerovala do Fort Laudertale na Floride. Po krátkej zastávke na juhu Čile 14. marca loď odmietlo prijať viacero prístavov v súvislosti so správami, že viacero ľudí na jej palube má príznaky podobné chrípke.



Pasažieri boli na lodi nepretržite od 14. marca a od 22. marca boli v izolácii vo svojich kajutách. Spoločnosť Holland America poslala loď Rotterdam, ktorá lodi Zaandam dopravila testovacie súpravy na zistenie nákazy COVID-2, zásoby a nových členov posádky.