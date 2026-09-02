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Lode chránené protidronovými sieťami prechádzajú Bosporom
Moskva aj Kyjev od júla zintenzívnili útoky v Čiernom mori.
Autor TASR
Ankara 2. septembra (TASR) - Ropné tankery a nákladné lode predchádzajúce úžinou Bospor sa vybavujú provizórnymi ochrannými prostriedkami v snahe odraziť silnejúce ruské a ukrajinské dronové útoky v Čiernom mori. Napísala to v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na bezpečnostných expertov a získané zábery. Podľa nich sú plavidlá obrnené sieťami, pneumatikami a ďalšími doplnkami. píše TASR.
Príkladom rizík je opustená loď Omskiy-107 plaviaca sa pod ruskou vlajkou, ktorej vyhorel veliteľský mostík a ktorá bola vlnami unášaná z ruských vôd až na pláž na severe Istanbulu východne od Bosporu. Tento prieliv je jednou z najfrekventovanejších námorných trás na svete.
Moskva aj Kyjev od júla zintenzívnili útoky v Čiernom mori. Ruské sily zasahujú dronmi a raketami ukrajinské prístavy kľúčové pre vývoz obilia, zatiaľ čo ukrajinská armáda útočí na lode a infraštruktúru, ktoré slúžia na export ruskej ropy a obilia.
S cieľom zmierniť dôsledky prípadných úderov prijali prepravné spoločnosti na svojich lodiach opatrenia. Napríklad tanker Caruzo, plaviaci sa pod vlajkou Sierry Leone, preplával Bosporom 11. augusta s vodnými nádržami zavesenými okolo svojej zadnej časti, zrejme aby zabránil poškodeniu strojovne. Tankeru Khrizopraz plaviacemu sa pod ruskou vlajkou pri prechode úžinou 27. augusta zase z trupu viseli na lanách pneumatiky.
Šéf námornej bezpečnostnej spoločnosti Dryad Global Corey Ranslem upozornil, že rozsah ruských a ukrajinských útokov na komerčné plavidlá a prístavnú infraštruktúru sa prudko zvýšil a môže ďalej stúpať.
„Je niekoľko bežných protiopatrení, ktoré sme zaznamenali na palubách plavidiel prechádzajúcich Čiernym morom,“ uviedol Ranslem a spomenul nádrže naplnené vodou a využívanie sietí na ochranu nadstavby lode pred dronmi s výbušninami. Takto vybavené boli v auguste pri plavbe Bosporom najmenej dva tankery, Brisk a Integrator.
„Tieto nástroje môžu byť účinné v prípade niektorých menších typov dronov, ale pokiaľ ide o väčšie vojenské drony, už nemusia byť také efektívne. V niektorých prípadoch už vôbec nie sú účinné,“ povedal Ranslem. Aj iní odborníci podľa Reuters spochybnili, či by podobné opatrenia mohli zabrániť námorným dronom ovládaným diaľkovo alebo vzdušným prostriedkom s veľkým nákladom výbušnín v spôsobení škôd.
V uplynulých týždňoch dorazilo do Bosporu niekoľko ťažko poškodených lodí. Bolo medzi nimi aj plavidlo Greet Ocean plaviace sa pod vlajkou Libérie. Pri tranzite ich sprevádzali člny pobrežnej stráže.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu povedal, že útoky v Čiernom mori opätovne vyvolali celosvetový nedostatok obilia, predovšetkým však v Afrike. Ankara si už cez víkend predvolala ukrajinského veľvyslanca po úderoch na dve lode v blízkosti ruského prístavu Tuapse. Kyjev sa k tomu nevyjadril.
Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan začiatkom týždňa avizoval, že sa usilujú o novú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou týkajúcu sa vývozu obilia cez Čierne more. Moskva ale v stredu uviedla, že na to nevidí žiadny dôvod.
Príkladom rizík je opustená loď Omskiy-107 plaviaca sa pod ruskou vlajkou, ktorej vyhorel veliteľský mostík a ktorá bola vlnami unášaná z ruských vôd až na pláž na severe Istanbulu východne od Bosporu. Tento prieliv je jednou z najfrekventovanejších námorných trás na svete.
Moskva aj Kyjev od júla zintenzívnili útoky v Čiernom mori. Ruské sily zasahujú dronmi a raketami ukrajinské prístavy kľúčové pre vývoz obilia, zatiaľ čo ukrajinská armáda útočí na lode a infraštruktúru, ktoré slúžia na export ruskej ropy a obilia.
S cieľom zmierniť dôsledky prípadných úderov prijali prepravné spoločnosti na svojich lodiach opatrenia. Napríklad tanker Caruzo, plaviaci sa pod vlajkou Sierry Leone, preplával Bosporom 11. augusta s vodnými nádržami zavesenými okolo svojej zadnej časti, zrejme aby zabránil poškodeniu strojovne. Tankeru Khrizopraz plaviacemu sa pod ruskou vlajkou pri prechode úžinou 27. augusta zase z trupu viseli na lanách pneumatiky.
Šéf námornej bezpečnostnej spoločnosti Dryad Global Corey Ranslem upozornil, že rozsah ruských a ukrajinských útokov na komerčné plavidlá a prístavnú infraštruktúru sa prudko zvýšil a môže ďalej stúpať.
„Je niekoľko bežných protiopatrení, ktoré sme zaznamenali na palubách plavidiel prechádzajúcich Čiernym morom,“ uviedol Ranslem a spomenul nádrže naplnené vodou a využívanie sietí na ochranu nadstavby lode pred dronmi s výbušninami. Takto vybavené boli v auguste pri plavbe Bosporom najmenej dva tankery, Brisk a Integrator.
„Tieto nástroje môžu byť účinné v prípade niektorých menších typov dronov, ale pokiaľ ide o väčšie vojenské drony, už nemusia byť také efektívne. V niektorých prípadoch už vôbec nie sú účinné,“ povedal Ranslem. Aj iní odborníci podľa Reuters spochybnili, či by podobné opatrenia mohli zabrániť námorným dronom ovládaným diaľkovo alebo vzdušným prostriedkom s veľkým nákladom výbušnín v spôsobení škôd.
V uplynulých týždňoch dorazilo do Bosporu niekoľko ťažko poškodených lodí. Bolo medzi nimi aj plavidlo Greet Ocean plaviace sa pod vlajkou Libérie. Pri tranzite ich sprevádzali člny pobrežnej stráže.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu povedal, že útoky v Čiernom mori opätovne vyvolali celosvetový nedostatok obilia, predovšetkým však v Afrike. Ankara si už cez víkend predvolala ukrajinského veľvyslanca po úderoch na dve lode v blízkosti ruského prístavu Tuapse. Kyjev sa k tomu nevyjadril.
Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan začiatkom týždňa avizoval, že sa usilujú o novú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou týkajúcu sa vývozu obilia cez Čierne more. Moskva ale v stredu uviedla, že na to nevidí žiadny dôvod.