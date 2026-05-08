Piatok 8. máj 2026
Lode z iniciatívy Global Sumud Flotilla sa zhromažďujú v Marmarise

Na snímke lode z iniciatívy Global Sumud Flotilla. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Ankara 8. mája (TASR) - Iniciatíva Global Sumud Flotilla s humanitárnou pomocou pre Pásmo Gazy sa podľa organizátorov plánuje v najbližších dňoch preskupiť v tureckom prístave Marmaris. Aktivisti v piatok uviedli, do zátoky prístavného mesta už dorazilo niekoľko lodí a ďalšie čakajú z Grécka a Talianska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Údaje z online sledovacieho systému iniciatívy vo štvrtok ukázali, že lode smerujú do Marmarisu. Nie je zrejmé, kedy flotila opäť vypláva do Pásma Gazy, podľa organizátorov budú informácie o ďalšej fáze dostupné 12. mája.

Izraelské námorníctvo zadržalo minulý týždeň v medzinárodných vodách západne od ostrova Kréta viac ako 20 plavidiel a zajalo 175 osôb. Po prepustení väčšiny z nich sa aktivistov ujalo Grécko, ktoré im pomohlo pri návrate do domovských krajín. Izrael naďalej zadržiava dve osoby.

Viacero štátov Európskej únie vyjadrilo pochybnosti, či zadržanie v medzinárodných vodách bolo právne v poriadku. Izrael však trvá na tom, že opatrenia prijaté proti aktivistom boli v súlade s medzinárodným právom.
