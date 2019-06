Lodi so 75 migrantmi po takmer troch týždňoch povolili zakotviť

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) rozhodnutie tuniských orgánov privítala a prisľúbila, že sa o migrantov postará.

Tunis 19. júna (TASR) - Tunisko prijalo loď so 75 zachránenými migrantmi, ktorá na takmer tri týždne uviazla pri pobreží krajiny. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Tuniské úrady po týždňoch čakania napokon povolili lodi Maridive 601 zakotviť v prístave Džardžís ležiacom na juhu Tuniska. Migrantom, medzi ktorými bolo 64 Bangladéšanov, deväť Egypťanov, jeden Maročan a jeden Sudánec, zároveň umožnili vystúpiť na pevninu.



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) rozhodnutie tuniských orgánov privítala a prisľúbila, že sa o migrantov postará. Zároveň vyjadrila ochotu zariadiť návrat do vlasti tým, ktorí o to prejavia záujem.



Egyptský remorkér Maridive 601 zachránil migrantov pred pobrežím južného Tuniska koncom mája. Na plavbu cez Stredozemné more vyrazili z Líbye, odkiaľ na nebezpečnú cestu vydáva veľká časť subsaharských Afričanov snažiacich sa dostať do Európy po mori.



Kapitán remorkéra okamžite žiadal tuniské úrady o naliehavé povolenie o vstup do prístavu Džardžís, ktoré však bolo udelené až teraz. Na palube sa nachádzalo viacero chorých osôb.



Od začiatku tohto roka zahynulo v Stredozemnom mori už najmenej 555 ľudí, ktorí sa pokúšali preplaviť sa na lodiach do Európy, uvádza IOM.