Doprava v Suezskom prieplave po zrážke tankerov nie je ovplyvnená

Káhira 23. augusta (TASR) - Lodná doprava v Suezskom prieplave mala v stredu normálny priebeh po tom, ako sa od seba oddelili dva tankery, ktoré sa predtým zrazili. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na egyptské zdroje.



Tanker na prepravu skvapalneného zemného plynu BW Lesmes, ktorý sa plaví pod singapurskou vlajkou, a tanker na prepravu ropných produktov Burri, ktorý sa plaví pod vlajkou Kajmaních ostrovov, sa nakrátko zrazili, uviedla v stredu skoro ráno spoločnosť MarineTraffic.



Ďalšie podrobnosti o incidente zdroje neuviedli. Tanker BW Lesmes bol od 5.00 h miestneho času (4.00 h SELČ) otočený na sever, ale dva remorkéry ho ťahali smerom na juh. Tanker Burri medzitým kotvil a bol otočený smerom na juh, približne 12 kilometrov od južného konca kanála.



Kamerové záznamy ukázali, že tanker Burri sa otočil nabok a zrazil sa s už vychýleným tankerom BW Lesmes o 22.40 h SELČ, potom sa vrátil späť a smeroval rovno. Správa Suezského prieplavu (SCA) zatiaľ nevydala oficiálne vyhlásenie.



Suezský prieplav je jednou z najrušnejších vodných ciest na svete a zároveň najkratšou lodnou trasou medzi Európou a Áziou. Spája Stredozemné more s Červeným morom, pričom oddeľuje Afriku od Ázie. Má dĺžku 193 kilometrov a vybudovali ho v rokoch 1859-1869.



Cez Suezský prieplav prechádza približne 12 percent svetového obchodu. V roku 2021 v ňom uviazla kontajnerová loď Ever Given, ktorá na šesť dní zastavila dopravu v oboch smeroch a narušila tak celosvetový obchod.