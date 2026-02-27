< sekcia Zahraničie
Poľský odborník na dopravu: Spojenie Gdansk - Poprad v lete prerušia
Spojenie vzniklo aj vďaka finančnej podpore slovenských samospráv a turistických organizácií.
Autor TASR
Gdansk/Poprad 27. februára (TASR) - Letecké spojenie spoločnosti Wizzair medzi Gdanskom a Popradom bude podľa neoficiálnych informácií napriek vysokej obsadenosti pozastavené počas letných mesiacov a obnoví sa až v septembri. Informáciu v piatok na sieti Facebook priniesol poľský odborník na dopravu Jakub Loginow s odvolaním sa na zdroj zo Slovenska, ktorý sa podieľal na rokovaniach o zavedení linky. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Spojenie vzniklo aj vďaka finančnej podpore slovenských samospráv a turistických organizácií. Model fungovania nízkonákladových leteckých spoločností je podľa Loginowa založený aj na nepriamych dotáciách formou podpory regionálnej propagácie, čo je predmetom kritiky zo strany časti odborníkov na železničnú dopravu.
Slovenská strana podľa dostupných informácií očakávala užšiu spoluprácu s Pomoranským vojvodstvom, no záujem z poľskej strany je údajne obmedzený. Loginow poukázal na význam spolupráce Pomoranska s Prešovským krajom a mestami ako Poprad, Vysoké Tatry, Košice, či Prešov a to nielen v oblasti cestovného ruchu, ale aj pri výmene skúseností.
Podľa neho sú pre rozvoj vzťahov kľúčové stabilné dopravné spojenia. Dlhodobým cieľom by mala byť najmä železničná doprava, no v súčasnosti by prioritou malo zostať zachovanie celoročnej leteckej linky medzi Popradom a Gdanskom.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
