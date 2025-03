Lokke Rasmussen: Návšteva americkej delegácie v Grónsku je nevhodná

Kodaň 24. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí Dánska Lars Lokke Rasmussen v pondelok označil návštevu americkej delegácie v Dánsku za "nevhodnú". Cestu druhej dámy USA a ďalších predstaviteľov kritizoval aj odchádzajúci grónsky premiér Múte Egede. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Svedčí to o nevhodnom vkuse Američanov," komentoval návštevu šéf dánskej diplomacie pre stanicu TV2. Poznamenal, že v Grónsku sa nedávno konali voľby a súčasná vláda je preto na odchode.



Biely dom v nedeľu oznámil, že manželka amerického viceprezidenta J.D. Vancea Usha Vanceová, navštívi počas týždňa Grónsko. Sprevádzať ju bude aj poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Mike Waltz. Podľa Egedeho je súčasťou delegácie aj americký minister energetiky Chris Wright.



Egede návštevu kritizoval, označil ju za provokáciu a obvinil Spojené štáty zo zasahovania do vnútorných záležitostí Grónska. Ozrejmil, že s americkými predstaviteľmi sa nestretne žiadny z členov jeho odchádzajúceho kabinetu.



Líder strany Demokrati Jens-Frederik Nielsen, ktorá 11. marca vyhrala grónske parlamentné voľby, vyzval na politickú jednotu a kritizoval načasovanie návštevy. V Grónsku prebiehajú koaličné rozhovory a budúci týždeň budú aj komunálne voľby. "Nesmieme sa nechať vtlačiť do mocenskej hry, ktorej sme sa sami rozhodli nebyť súčasťou," vyhlásil.



Trump už niekoľko mesiacov hovorí o prevzatí kontroly nad Grónskom a nevylúčil ani použitie vojenskej sily. Získanie Grónska pod americkú kontrolu odôvodňuje národnou a medzinárodnou bezpečnosťou.



Poloautonómne Grónsko ašpiruje na nezávislosť od Dánska. Má dôležitý geostrategický význam a Spojené štáty tam majú vojenskú základňu.



Podľa prieskumov väčšina Grónčanov podporuje nezávislosť ostrova a neželá si stať sa súčasťou USA. Víťazná strana Demokrati presadzuje pomalý a postupný proces získania nezávislosti na Dánsku.