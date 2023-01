Lollobrigida v závete rozdelila svoj majetok medzi syna a asistenta

Rím 25. januára (TASR) - Zosnulá talianska herečka Gina Lollobrigida odkázala v závete polovicu majetku synovi a druhú svojmu bývalému asistentovi. Oznámili to v utorok právnické zdroje po prečítaní a zverejnení jej poslednej vôle. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry ANSA.



Lollobrigida podľa svojej poslednej vôle a v súlade so zákonom odkázala polovicu majetku synovi Andreovi Milkovi Škofičovi, ktorého mala so slovinským manželom. Druhú polovicu odkázala svojmu bývalému asistentovi Andreovi Piazzollovi, ktorý však vyhlásil, že z herečkinho dedičstva si nehodlá vziať nič.



"Z dedičstva po Gine Lollobrigide si nevezmem ani cent. Celý svoj diel vložím do jej nadácie. Chcem, aby moja časť bola k dispozícii na aktivity, ktoré podporovala," uviedol Piazzolla pre taliansku televíznu stanicu Rai 1. Dodal, že dúfa, že k podobnému kroku pristúpi aj herečkin jediný syn.



Denník La Repubblica napísal, že herečke patrili nehnuteľnosti v Ríme a Monaku, ako aj šperky, umelecké diela a starožitný nábytok.



Gina Lollobrigida zomrela 16. januára v Ríme vo veku 95 rokov. Smútočný obrad sa konal v bazilike Santa Maria in Montesanto na rímskom Námestí ľudu. Pochovaná je v rodnom meste Subiaco v regióne Lazio.