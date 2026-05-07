Lomax:Odkladanie opráv domu ich môže predražiť, jar je čas na kontrolu
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Jar je ideálny čas na kontrolu domu a odstránenie prípadných porúch. Aj drobné nedostatky ako opotrebované tesnenia, uvoľnené prvky alebo prvé známky zatekania môžu totiž počas jednej sezóny vplyvom dažďa, UV žiarenia a tepelného namáhania prerásť do výraznejšieho technického problému. Upozorňuje na to Petr Přichystal zo spoločnosti Lomax.
„Ľudia často riešia až viditeľný následok, technická porucha však vzniká oveľa skôr. Jar je tak ideálny termín, kedy si dom skontrolovať a prípadné poruchy odstrániť včas, bez väčších zásahov do nadväzujúcich konštrukcií,“ uviedol Přichystal, podľa ktorého je najväčšou chybou čakanie na chvíľu, keď sa porucha prejaví naplno.
Majitelia podľa neho podceňujú napríklad unavené tesnenia, povolené spoje alebo drobné zmeny v dosadnutí a napojení rámov, líšt či krycích prvkov. Po zime síce ešte nemusia spôsobovať havarijný stav, s prvými prudšími dažďami a letnými horúčavami sa však problém rýchlo zhoršuje.
Vlhkosť sa potom nedrží len na povrchu, ale postupne sa dostáva aj do ďalších vrstiev, kde poškodzuje kotvenie, izolácie aj okolitý stavebný materiál. „Hneď, ako sa objaví prvá známka netesnosti, nejde len o kozmetickú chybu. V tej chvíli treba skontrolovať napojenie aj funkciu odvodu vody, inak sa z drobnej remeselnej opravy ľahko stane veľký stavebný zásah,“ radí Přichystal.
Varovným signálom sú podľa neho aj pohyblivé prvky, ktoré prestávajú fungovať hladko, napríklad garážové vráta. Častým problémom býva ich horší chod, zvýšená hlučnosť alebo nerovnomerné dovieranie, ktoré môže súvisieť s opotrebovaním jednotlivých častí, rozladením mechanizmu či zlým tesnením. Práve v prípade vrát pritom platí, že aj drobná odchýlka v chode sa pri častom používaní rýchlo zhoršuje a môže viesť k väčšiemu zásahu do celej mechaniky.
Podobne je to v prípade okien a dverí, kde sa na jar ukáže najmä strata tesnosti, horšie dovieranie alebo prvé známky opotrebovania kovania. Na prvý pohľad pritom nemusí ísť o zásadný problém, v praxi však tieto drobnosti ovplyvňujú komfort bývania aj energetickú úspornosť domu. „Netesnosti môžu postupne prepúšťať vlhkosť, zvyšovať tepelné straty a pri dlhšom zanedbaní sa premietnuť aj do stavu nadväzujúcich konštrukcií,“ doplnil odborník.
Pozornosť si podľa neho zaslúži aj vonkajšie tienenie, ktoré je po zimnom období vystavené zvýšenému riziku poškodenia vodiacich líšt, textilných či lamelových častí a ovládacích mechanizmov. Ak tienenie nereaguje plynule, zadrháva sa alebo je viditeľne povolené, je vhodné poruchu riešiť ešte pred nástupom letnej sezóny. „Práve v období vyšších teplôt a intenzívneho slnečného žiarenia totiž stúpa častosť používania a s ňou aj pravdepodobnosť, že sa z drobnej servisnej opravy stane nákladnejšia výmena nielen jednej časti, ale rovno celého prvku,“ uviedol Přichystal.
