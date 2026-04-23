< sekcia Zahraničie
Londýn a Paríž uzavreli novú dohodu na boj proti nelegálnej migrácii
Spojené kráľovstvo dlhodobo obviňuje Francúzsko, že robí príliš málo na to, aby zabránilo migrantom v odplávaní z francúzskych brehov v nádeji, že sa dostanú do Británie.
Autor TASR
Paríž 23. apríla (TASR) - Spojené kráľovstvo a Francúzsko uzavreli novú trojročnú dohodu, ktorej cieľom je zabrániť nelegálnym migrantom v riskantnej plavbe cez Lamanšský prieliv. TASR o tom informuje podľa stredajších správ agentúr AFP a Reuters.
Paríž sa v rámci dohody zaviazal zvýšiť počet príslušníkov bezpečnostných zložiek, spravodajských služieb a armády na severnom pobreží krajiny s cieľom bojovať proti nelegálnej migrácii do Británie.
Londýn na druhej strane Francúzsku poskytne financie vo výške približne 766 miliónov eur. Takmer štvrtiny tejto sumy sa však týkajú určité obmedzenia a bude vyplatená len v prípade, ak francúzske opatrenia budú fungovať.
Okrem posilnenia policajných hliadok na plážach sa Paríž bude zameriavať na nasadenie dronov, vrtuľníkov a digitálnych prostriedkov s cieľom „lepšie predchádzať pokusom o prekročenie hraníc“, píše sa v dokumente francúzskeho rezortu vnútra.
Krajiny o uzavretí novej dohody, ktorá nahradila predchádzajúce zmluvy, rokovali podľa AFP mesiace.
Spojené kráľovstvo dlhodobo obviňuje Francúzsko, že robí príliš málo na to, aby zabránilo migrantom v odplávaní z francúzskych brehov v nádeji, že sa dostanú do Británie. Samotní migranti a prevádzači pri pokusoch preplávať Lamanšským prielivom podstupujú čoraz väčšie riziká, aby sa vyhli zadržaniu, uvádza AFP.
Podľa oficiálnych údajov sa v roku 2025 cez Lamanšský prieliv na malých člnoch do Británie preplavilo viac ako 41.000 ľudí. AFP s odvolaním sa na oficiálne francúzske a britské zdroje dodáva, že najmenej 29 migrantov v tomto prielive vlani zahynulo.
