Londýn: Británia a spojenci vycvičili vyše 17.000 ukrajinských vojakov

Londýn 26. júna (TASR) – Británia a ďalší spojenci vycvičili za posledný rok viac ako 17.000 ukrajinských vojakov, aby pomohli Kyjevu bojovať proti invázii Ruska. Oznámilo to v pondelok ministerstvo obrany v Londýne. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Nováčikovia z rôznych oblastí života prešli "vyčerpávajúcim" päťtýždňovým programom, ktorý ich podľa britského ministerstva zmenil z civilistov na vojakov.



Británia a deväť partnerských krajín – Austrália, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Kanada, Litva, Nový Zéland, Nórsko a Švédsko – otvorili iniciatívu pre nových dobrovoľníkov ukrajinskej armády v júni minulého roka.



Výcvikový program vedený Spojeným kráľovstvom dostal názov Operácia Interflex. Nováčikovia s malými alebo žiadnymi skúsenosťami pri ňom získavali rôzne zručnosti ako zaobchádzanie so zbraňami, prvá pomoc na bojisku či hliadkovacia taktika.



Britský minister obrany Ben Wallace označil odhodlanie a húževnatosť týchto Ukrajincov za obdivuhodnú. Vo vyhlásení dodal, že tento výcvik ako dôležitá pomoc bude pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné.



Londýn pôvodne ponúkol výcvik 10.000 ukrajinských vojakov. Program medzičasom rozšírili a do roku 2024 by ho malo absolvovať približne 30.000 Ukrajincov, uviedlo britské ministerstvo obrany. Spravodajské informácie podľa neho ukázali, že "významne ovplyvnil bojovú efektivitu Ukrajiny". Výcvikový program v spolupráci s Ukrajinou upravujú podľa potrieb na bojisku.