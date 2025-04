Londýn bude mať od pondelka nový cestný tunel pod riekou Temža

Londýn 6. apríla (TASR) - Prvý nový cestný priechod východne od londýnskeho mosta Tower Bridge za uplynulých 33 rokov otvoria v pondelok v britskom hlavnom meste. Silvertownský tunel spojí štvrť Silvertown s Greenwichským polostrovom a povedie popod rieku Temža, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



Očakáva sa, že nová 1,4 kilometra dlhá trasa zníži veľké dopravné zápchy v okolí neďalekého Blackwallského tunela. Klimatickí aktivisti však vyjadrili obavy z negatívneho vplyvu na dopravu a znečistenie ovzdušia.



Blackwallský tunel je od svojho otvorenia pred viac ako 100 rokmi bezplatný, ale od pondelka sa bude v čase od 6.00 do 22.00 h za používanie Silvertownského aj Blackwallského tunela platiť.



Vodičom áut sa bude účtovať poplatok do výšky štyroch libier (4,70 eura) za prejazd, so zľavami pri automatickej platbe a cestovaní mimo dopravnej špičky. Spoločnosť Transport for London (TfL) uviedla, že poplatky pomôžu regulovať úroveň dopravy, splácať náklady na výstavbu a pokrývať výdavky na priebežnú údržbu a prevádzku tunela.



Silvertownský tunel postavilo konzorcium Riverlinx, ktoré tvoria súkromné finančné spoločnosti. Ide o prvý nový cestný priechod východne od mosta Tower Bridge od otvorenia Mosta kráľovnej Alžbety II., ktorý je súčasťou hlavného prejazdného systému Dartford Crossing, v októbri 1991.



Od poplatkov bude oslobodených niekoľko typov vozidiel a účastníkov cestnej premávky - autobusy, licencované "čierne" taxíky, držitelia preukazov o zdravotnom postihnutí registrovaní v hlavnom meste a súkromné vozidlá s nulovými emisiami.



Hovorkyňa londýnskeho starostu uviedla, že Silvertownský tunel "zmení cestovanie" tým, že umožní "rýchlejšie a spoľahlivejšie cestovanie pre tisíce Londýnčanov, zníži dopravné zápchy a zlepší kvalitu ovzdušia". Podľa jej slov radnica od roku 2012, keď boli vypracované pôvodné plány tunela, vykonala "celý rad významných zlepšení" tohto projektu.