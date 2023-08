Londýn a sociálne siete chcú spolu obmedziť počet imigrantov

Londýn 6. augusta (TASR) — Britská vláda v sobotu oznámila dohodu o novej forme partnerstva medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, ktorého cieľom je potlačiť v on-line priestore obsah nabádajúci migrantov, aby sa do Spojeného kráľovstva dostali nelegálne pomocou malých člnov.



Ako vo svojej správe pripomenula agentúra AFP, britská konzervatívna vláda sľúbila, že skoncuje s nebezpečnými plavbami migrantov na malých člnoch zo severného Francúzska cez Lamanšský prieliv do Británie.



Pri realizácii tohto zámeru však zaznamenala niekoľko neúspechov: Kontroverzný plán posielania nelegálnych migrantov do Rwandy uviazol na súdoch, zatiaľ čo ubytovanie žiadateľov o azyl na veľkej lodi v južnom Anglicku s cieľom znížiť náklady bolo viackrát odložené.



Avizované partnerstvo medzi britskou Národnou kriminálnou agentúrou a spoločnosťami ako Meta, TikTok a X (bývalý Twitter) sa zameria na obsah spojený s pašovaním ľudí, ako sú ponuky na zaobstaranie falošných dokladov, skupinové zľavy, bezplatné miesta pre deti a falošné tvrdenia o bezpečnom prechode, uviedol úrad britského premiéra.



"Aby sme zastavili lode, musíme riešiť obchodný model podlých pašerákov ľudí priamo na mieste," povedal britský premiér Rishi Sunak. "To znamená zastaviť ich pokusy lákať ľudí na tieto nelegálne plavby a profitovať z ohrozovania životov," zdôraznil.



"Tento nový záväzok zo strany technologických firiem nám umožní zdvojnásobiť naše úsilie v boji proti týmto zločincom a spolupracovať na zastavení ich odporného obchodu," dodal Sunak.



Hovorkyňa opozičnej Labouristickej strany pre vnútorné záležitosti Yvette Cooperová tvrdí, že toto opatrenie je "príliš nedostatočné a prišlo príliš neskoro", pričom obvinila vládu, že "nemá predstavu, ako napraviť neporiadok, ktorý vytvorila".



Prisťahovalectvo — legálne aj nelegálne — je v Británii dlhodobo kľúčovou politickou otázkou a v roku 2016 bolo jedným z hlavných "bojísk" referenda o brexite, po ktorom Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie.



AFP poznamenala, že v roku 2022 dorazilo k brehom juhovýchodného Anglicka na malých člnoch viac ako 45.000 migrantov, čo predstavuje 60-percentný medziročný nárast.



Sunakova vláda v júli prijala kontroverzný zákon, ktorý kritizovala OSN a ktorý zakazuje žiadať o azyl každému, kto do Británie prichádza cez Lamanšský prieliv a inými "nelegálnymi" trasami.