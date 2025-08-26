< sekcia Zahraničie
Londýn chce umožniť študentom z Gazy navštevovať britské univerzity
Študenti budú môcť podstúpiť biometrické kontroly v tretej krajine pred cestou do Británie. Izraelská vláda však bude musieť súhlasiť s odchodom každého študenta z Pásma Gazy.
Autor TASR
Londýn 26. augusta (TASR) - Britské ministerstvo vnútra súhlasilo s úpravou imigračných opatrení, aby pomohlo približne 40 študentom z Pásma Gazy získať budúci mesiac plne financované miesta na britských univerzitách. V utorok to potvrdila vláda Spojeného kráľovstva, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Z približne 40 študentov, ktorí majú nárok na podporu pri ceste do Spojeného kráľovstva, má deväť z nich podľa televízie BBC získať štipendium v rámci programu Chevening. Iniciatíva financovaná prevažne britskou vládou umožňuje „výnimočným začínajúcim lídrom z celého sveta“ absolvovať jednoročné magisterské štúdium v Británii, uvádza rezort diplomacie.
Ministerka vnútra Yvette Cooperová schválila plány na pomoc približne 30 ďalším študentom, ktorí získali plne financované štipendiá prostredníctvom iných súkromných programov, aby sa dostali do Spojeného kráľovstva, dodala BBC.
Zdroj z rezortu vnútra pre britské médiá uviedol, že opatrenia sú „zložité a náročné“, ale Cooperová „chce využiť všetky možnosti“, aby budúci študenti z Pásma Gazy mohli v najbližších týždňoch nastúpiť na svoje miesta.
