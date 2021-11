Londýn dal Parížu ultimátum v spore okolo rybolovu

Londýn 1. novembra (TASR) – V spore okolo práv na rybolov dala Británia v pondelok Francúzsku ultimátum. Ak nebude problém vyriešený do 48 hodín, Londýn aktivuje mechanizmus urovnávania sporov z dohody o brexite a bude žiadať kompenzácie, uviedla britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová. Informovala o tom agentúra DPA.



"Prestaňte sa vyhrážať britským rybárskym lodiam. Prestaňte sa vyhrážať prístavom v Lamanšskom prielive. A rešpektujte, že sme úplne v práve vydávať licencie na lov rýb v súlade s obchodnou zmluvou," povedala Trussová v televízii Sky News.



Paríž obviňuje Londýn zo znevýhodňovania francúzskych rybárov pri povoleniach na lov v britských vodách. Francúzsko avizovalo, že ak nedôjde k dohode, uzavrie od tohto utorka niektoré prístavy pre britské lode a rybárov zo Spojeného kráľovstva bude prísnejšie kontrolovať. Posilnené kontroly by sa mali týkať aj nákladných vozidiel. Londýn obvinenia odmieta a hrozí protiopatreniami, ktoré by zasiahli celú EÚ.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron zastáva názor, že konať musí britská strana. "Ak Briti nepodniknú zásadné kroky, musia sa od 2. novembra podniknúť opatrenia," povedal Macron v nedeľu večer popri summite skupiny G20 v Ríme. Podľa Británie je predmetom sporu niekoľko desiatok francúzskych rybárskych lodí, ktoré nedostali licencie na rybolov, pretože nepredložili požadované dokumenty.



Nejde pritom o jediný konflikt medzi Britániou a EÚ, ktorý by mohol zatieniť klimatický summit OSN v Glasgowe, píše DPA. Nezhody eskalujú aj v prípade osobitného režimu pre Severné Írsko z dohody o brexite.



Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefcovič v súvislosti s týmito spormi varoval v nedeľu Britániu, aby sa "nevydávala na cestu konfrontácie", informovali britské noviny The Telegraph.



Slovenský eurokomisár, ktorý zastupuje EÚ v spoločnom výbore zriadenom dohodou o pobrexitovom obchode a spolupráci Británie s Úniou, svojho britského partnera Davida Frosta vyzval, aby ustúpil a zvážil návrhy EÚ na obmedzenie kontrol britského tovaru vstupujúceho do Severného Írska.



"Čoraz viac sa obávam, že vláda Spojeného kráľovstva sa týmto odmietne zaoberať a vydá sa na cestu konfrontácie," citoval Šefcoviča The Telegraph.