Londýn: Firmy znečisťujúce prostredie budú čeliť neobmedzeným pokutám

Londýn 13. júla (TASR) - Spoločnosti a osoby v Británii budú čeliť neobmedzeným pokutám za znečisťovanie riek či iných druhov ekosystémov, oznámila v stredu britská vláda. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Tento krok prichádza uprostred dlhotrvajúceho škandálu okolo privatizovaných vodárenských spoločností, ktoré vypúšťajú do vodných tokov surové odpadové látky.



V súčasnosti je maximálna možná výška pokuty stanovená na 250.000 libier. Zmena návrhu počíta so zavedením neobmedzených pokút a zároveň umožní environmentálnym regulačným orgánom vyhnúť sa zdĺhavému trestnému konaniu.



Britská ministerka životného prostredia Thérese Coffeyová už v apríli avizovala plány na zavedenie neobmedzených pokút pre vodárenské spoločnosti, ktoré znečisťujú životné prostredie. Odvtedy bol návrh rozšírený o ďalšie zapojené strany, ako sú prevádzkovatelia energetických či odpadových zariadení.



"Znečisťovatelia musia platiť vždy," uviedla vo vyhlásení Coffeyová z Konzervatívnej strany.



Britský súd minulý týždeň udelil spoločnosti Thames Water pokutu 3,3 milióna libier za znečisťovanie riek. Táto privatizovaná spoločnosť je najväčším dodávateľom vody v krajine.



Pokutu spoločnosti udelili krátko po tom, ako sa sprivatizované vodárenské spoločnosti v Spojenom kráľovstve zaviazali, že začnú vo veľkom investovať, aby predišli opakovanému znečisteniu.



Akcionári Thames Water do spoločnosti v pondelok investovali 750 miliónov libier, čím odvrátili jej dočasné opätovné znárodnenie, uvádza AFP.