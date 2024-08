Londýn kritizuje vyjadrenia Elona Muska o násilnostiach v Británii

Londýn 6. augusta (TASR) - Britská ministerka spravodlivosti Heidi Alexanderová v utorok kritizovala miliardára Elona Muska za jeho vyjadrenia o násilných demonštráciách krajnej pravice v Británii. TASR o tom informuje s odvolaním na správu agentúry AFP.



Musk (53) v príspevku na sociálnej sieti X, ktorú vlastní, v nedeľu napísal, že "občianska vojna" v Británii je "neodvrátiteľná". Alexanderová označila jeho komentár za "veľmi nezodpovedný". "Používanie výrazov ako 'občianska vojna' nie je v žiadnom prípade prijateľné," povedala pre rozhlasovú stanice Times Radio.



"Sme svedkami vážnych zranení policajtov, podpaľovania budov, a preto si naozaj myslím, že každý, kto má platformu, by mal svoju moc využívať zodpovedne," dodala.



Násilnosti vypukli v Británii po tom, ako minulý týždeň útočník zavraždil tri dievčatá na tanečnom podujatí pre deti v meste Southport na severozápade Anglicka. Nepokoje vzbudilo zverejnenie dezinformácií, že útočníkom bol radikálny islamský migrant uchádzajúci sa o azyl v Británii. V skutočnosti je z útoku obvinený 17-ročný Axel Muganwa Rudakubana, ktorý sa narodil v Cardiffe vo Walese a jeho rodičia pochádzajú z Rwandy.



Demonštranti útočili na mešity, policajné stanice a hotely, v ktorých sú ubytovaní žiadatelia o azyl. Pokrikovali aj protiimigračné heslá.



Britský premiér Keir Starmer v pondelok na sociálnej sieti vyhlásil, že jeho vláda "nebude tolerovať útoky na mešity alebo moslimské komunity". Na tento príspevok reagoval Musk a napísal, či by Starmerov kabinet nemal byť znepokojený "útokmi na všetky komunity".



Muskov pôvodný komentár o občianskej vojne bol odpoveďou na príspevok iného používateľa sociálnej siete X, ktorý označil nepokoje v Británii za "následky masovej migrácie a otvorených hraníc".



Medzi osobami, ktoré šírili dezinformácie o útočníkovi zo Southportu, sú aj kontroverzný influencer Andrew Tate či britský protiislamský aktivista Tommy Robinson, všíma si AFP.



Britský minister pre technológie Peter Kyle sa v pondelok stretol so zástupcami spoločností TikTok, Meta, Google a X, aby im objasnil ich zodpovednosť pri zastavení šírenia nenávistných dezinformácií, informovala agentúra DPA. Minister zároveň upozornil, že používatelia sociálnych sietí šíriaci dezinformácie sa "nebudú mať kam ukryť".