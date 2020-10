Londýn od soboty sprísni opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Londýn 15. októbra (TASR) - Britská metropola Londýn v noci na sobotu sprísni opatrenia v boji proti šíreniu nového koronavírusu. Okrem iného sa zakáže stretávanie členov viacerých domácností vo vnútorných priestoroch, informuje britská stanica SkyNews.



Podľa starostu Londýna Sadiqa Khana v súčasnosti jednoducho neexistuje "žiadna iná možnosť," ako sa pokúsiť obmedziť rastúce šírenie nákazy. Vírus sa podľa neho "rapídne šíri v každej časti" mesta, viaceré londýnske štvrte hlásia v priemere 100 prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov. Rastie pritom aj počet hospitalizovaných pacientov.



"Nikto nechce zavádzať ďalšie obmedzenia, považujeme to však za nevyhnutné, aby sme ochránili obyvateľov Londýna," povedal Khan vo štvrtok mestským poslancom.



Zákaz stretávania členov rôznych domácností platí pre všetky vnútorné priestory, verejné aj súkromné. Na verejnosti sa bude môcť zhromažďovať najviac šesť osôb a reštaurácie či puby budú musieť v hlavnom meste zatvárať už o 22.00 h.



Britský premiér Boris Johnson v pondelok predstavil nové odstupňované opatrenia v boji proti koronavírusu SARS-CoV-2, ktoré na území Anglicka vstúpili do platnosti v stredu. Nový systém má tri stupne: stredný, vysoký a veľmi vysoký. V Londýne bude o soboty platiť druhý stupeň výstrahy.



Veľmi vysoký stupeň je v súčasnosti v platnosti v oblasti mesta Liverpool. Očakáva sa však, že do rovnakej kategórie bude ešte vo štvrtok zaradené aj mesto Manchester a jeho priľahlé oblasti, informuje BBC. Opatrenia by sa mali sprísniť aj v grófstve Essex ležiacom neďaleko Londýna.