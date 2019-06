Odsúdili muža, ktorý sotil penzistu na koľaje v metre

V ten deň už skôr zaútočil Crossley aj na iného cestujúceho, ktorý však dokázal udržať rovnováhu.

Londýn 24. júna (TASR) - Britský sudca odsúdil v pondelok paranoidného schizofrenika Paula Crossleyho na najmenej 12 rokov väzenia za to, že sotil 91-ročného Roberta Malpasa na koľaje v londýnskom metre.



Crossley strčil 27. apríla 2018 do Malpasa, bývalého riadiaceho pracovníka spoločnosti Eurotunnel, ktorý spadol na koľaje na stanici metra Marble Arch (Mramorový oblúk). V ten deň už skôr zaútočil Crossley aj na iného cestujúceho, ktorý však dokázal udržať rovnováhu. Crossleyho uznal súd za vinného z dvoch pokusov o vraždu, spresnila agentúra AP.



Sudca Nicholas Hilliard v pondelok povedal, že 47-ročný muž predstavuje "vážne a trvalé nebezpečenstvo pre verejnosť". Crossleyho pošlú na psychiatrickú kliniku, kde zostane dovtedy, kým ho neuznajú za spôsobilého odpykávať si trest za mrežami.



Malpasa zachránil učiteľ Riyad El Hussani, ktorý skočil z nástupišťa do koľajiska len jednu minútu pred príchodom najbližšieho vlaku. Dôchodca utrpel zlomeninu panvy a tržnú ranu na hlave.