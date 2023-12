Londýn oznámil nové sankcie zamerané na „Putinovu vojnovú mašinériu“

Londýn 6. decembra (TASR) - Británia v stredu oznámila, že v súvislosti s pokračujúcou vojnou Ruska na Ukrajine uvalila sankcie na ďalších 46 fyzických a právnických osôb.



Ako informovala britská stanica BBC, medzi sankcionovanými subjektmi je aj viac ako 30 spoločností a jednotlivcov spojených s výrobcami dronov a náhradných dielov pre rakety, ako aj s dovozom elektroniky. Na zozname sa ocitli mená riaditeľov niekoľkých spoločností a ich rodinných príslušníkov.



Medzi nimi je aj celá rodina generálneho konštruktéra a majiteľa vedecko-technického komplexu Sojuz Mkrtiča Okrojana. Firma Sojuz, ako informovali ruské médiá, vyrába motory pre ruské rakety, ktoré sa používajú vo vojne na Ukrajine.



Spolupracovníci väzneného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného pred časom informovali, že Okrojanova rodina vlastní nehnuteľnosť v Spojenom kráľovstve a vilu v Španielsku.



Sankcie boli uvalené i na spoločnosti, ktoré dodávajú súčiastky a technológie ruskej armáde, ako aj na ľudí a spoločnosti spojené so žoldnierskou Vagnerovou skupinou. Medzi nimi je sabotážna skupina Rusič a jej veliteľ Jan Petrovskij.



Okrem toho sa sankčný režim vzťahuje aj na štyri spoločnosti - prevádzkovateľov plavidiel takzvanej tieňovej flotily - so sídlom v Spojených arabských emirátoch -, pretože pomáhali Rusku obchádzať obmedzenia na obchodovanie s ropou, ktoré Spojené kráľovstvo zaviedlo spolu s partnermi zo skupiny G7.



Úrad pre zahraničné veci a rozvoj britského Commonwealthu (FCDO) vo svojom vyhlásení vyjadril presvedčenie, že tieto opatrenia narušia schopnosť ruského prezidenta Vladimira Putina "vybaviť svoju armádu prostredníctvom dodávateľských reťazcov tretích strán".



Nové sankcie voči Rusku boli Londýnom oznámené v čase, keď David Cameron mieri do Washingtonu na svoju prvú návštevu vo funkcii britského ministra zahraničných vecí.



Cameron, ktorý bol britským premiérom v rokoch 2010-16, bol vymenovaný za šéfa britskej diplomacie 13. novembra, keď premiér Rishi Sunak urobil zmeny vo svojom ministerskom tíme.