Londýnska polícia zadržala proteste proti reštrikciám 155 ľudí

Londýn 29. novembra (TASR) – Vyše 150 ľudí zadržala v sobotu polícia v centre Londýna na demonštrácii proti epidemiologickým opatreniam. S odvolaním sa na vyhlásenie londýnskej Metropolitnej polície o tom v nedeľu napoludnie informovala agentúra DPA.



Polícia ľudí demonštrujúcich proti lockdownu a epidemiologickým opatreniam ako noseniu ochranných rúšok na tvár či budúcej vakcíne na ochorenie COVID-19 rozháňala do večera. Viacerí sa s ňou dostali do potýčok. Väčšina z protestujúcich zároveň nedodržiavala vzájomné rozstupy a na nemala na tvári nasadené rúško.



Polícia zadržala celkovo 155 osôb za rôzne priestupky vrátane porušenia platným opatrení proti šíreniu koronavírusu, prechovávania drog či napadnutia policajta, priblížila agentúra Reuters.



Demonštrantov, ktorí niesli plagáty s heslami ako "prestaňte nás ovládať" či "žiadne ďalšie klamstvá, žiadne ďalšie rúška, žiadne ďalšie lockdowny", bolo podľa odhadov jedného z policajtov okolo 300 až 400. Metropolitná polícia však informovala, že zachytila a odkláňala autobusy plné ľudí, ktorí sa chceli k demonštrantom pridať.



V Anglicku sa 2. decembra skončí platnosť aktuálneho lockdownu zavedeného v snahe spomaliť šírenie nákazy novým druhom koronavírusu. Jednotlivé oblasti sa následne vrátia k regionálnym opatreniam – prísnym v závislosti od počtu prípadov nákazy koronavírusom.



V súlade s aktuálne platnými reštrikciami môžu obyvatelia Anglicka opúšťať svoje domovy len zo závažných dôvodov, akými sú cesta do práce, nákupy či starostlivosť o príbuzných. Demonštrácie k týmto výnimkám nepatria.