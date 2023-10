Londýn: Prvý let s britskými občanmi opustí Izrael vo štvrtok

Londýn 12. októbra (TASR) - Spojené kráľovstvo letecky odvezie britských občanov z Izraela a prvý let s nimi má odletieť z Tel Avivu vo štvrtok, oznámil Britský Úrad pre zahraničné veci a medzinárodný rozvoj (FCDO). TASR informuje podľa americkej spravodajskej televízie CNN.



Britská vláda "zariadi komerčné lety do Spojeného kráľovstva, aby pomohla britským občanom, ktorí si želajú po útoku Hamasu odísť z Izraela", oznámilo britské ministerstvo zahraničných vecí.



Zraniteľní britskí občania "budú mať v týchto letoch prednosť", dodal FCDO. Odporučil tiež záujemcom o odlet z Izraela, aby čakali, kým sa s nimi britskí predstavitelia skontaktujú a nešli na vlastnú päsť na letisko.



Do Izraela bol vyslaný aj tím rýchleho nasadenia, aby v tomto ťažkom období posilnil činnosť pracovníkov britských konzulárnych služieb, uviedol FCDO.



Militanti z palestínskeho hnutia Hamas v sobotu ráno masívne zaútočili na Izrael, zabíjali ľudí a niektorých uniesli do pásma Gazy. Izrael následne spustil odvetnú vojenskú operáciu proti Hamasu v palestínskej enkláve a oznámil, že je vo vojnovom stave.