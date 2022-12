Londýn: Putin sa snaží zbaviť osobnej zodpovednosti za vojnu

Londýn 20. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa odhadov britských tajných služieb usiluje zbaviť osobnej zodpovednosti za čiastočne neúspešnú inváziu ruských síl na Ukrajine, ktorú sprevádzajú veľké straty vojakov, ako aj za rastúcu nespokojnosť Rusov s pretrvávajúcou vojnou. V utorok to vo svojej pravidelnej správe na sociálnej sieti Twitter uviedlo ministerstvo obrany v Londýne.



Britský rezort obrany v tejto súvislosti pripomína Putinovu návštevu v spoločnom veliteľstve zložiek zapojených do "špeciálnej vojenskej operácie" z minulého piatka. "Počas tohto inscenovaného stretnutia chcel Putin pravdepodobne demonštrovať kolektívnu zodpovednosť za špeciálnu vojenskú operáciu," tvrdí Londýn.



Šéf Kremľa sa vtedy v prítomnosti kamier stretol s viacerými vysokopostavenými predstaviteľmi armády vrátane ruského ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerija Gerasimova.



Putinovým cieľom bolo podľa Británie zrejme odchýliť pozornosť verejnosti, čo sa týka jeho osobnej zodpovednosti za vojenské zlyhania, vysoké počty obetí a zvyšujúcu sa nespokojnosť ľudí s mobilizáciou záložníkov do bojov na Ukrajine.



Zábery z uvedeného stretnutia, ktoré boli odvysielané v televízii, okrem toho zrejme chceli tiež poprieť medializované fámy o údajnom odvolaní Gerasimova z funkcie, dodáva britské ministerstvo.