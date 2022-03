Londýn: Putin vedie vojnu voči ukrajinským civilistom

Londýn 10. marca (TASR) - Námestník britského ministra obrany pre ozbrojené sily James Heappey vo štvrtok pre spravodajskú televíziu Sky News uviedol, že "to, čoho sme svedkami na Ukrajine, sú vojnové zločiny". Reagoval tak na ruský letecký útok na nemocnicu v Mariupole.



"Západné krajiny spolupracujú, aby zabezpečili, že tieto dôkazy (o vojnových zločinoch) budú zhromaždené tým najlepším spôsobom, aby sa zločinci mohli zodpovedať," uviedol Heappey.



"Ale aby bolo jasné – to, čo Putin robí, nie je vojna medzi dvoma armádami. Obliehal množstvo ukrajinských miest a vedie vojnu voči ukrajinským civilistom," dodal námestník britského silového rezortu.



James Heappey tiež varoval britských vojakov, aby nešli bojovať na Ukrajinu – ani napriek tomu, že Ukrajinci vyzývajú cudzincov, aby sa zapojili do boja proti "ruským okupantom".



"(Naši vojaci) sa dostanú do hrozných problémov, ak (tam) pôjdu a budú bojovať," zdôraznil námestník.



Británia ako členský štát Severoatlantickej aliancie (NATO) odmietla požiadavku Kyjeva na zavedenie bezletovej zóny nad Ukrajinou. Londýn tvrdí, že toto rozhodnutie by výrazne eskalovalo konflikt, keďže sily NATO by potom boli nútené zostreľovať ruské vojenské lietadlá.