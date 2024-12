Londýn: Režim letiska Gatwick sa po hustej hmle vracia do normálu

Londýn 30. decembra (TASR) - Prevádzka na letisku Gatwick pri britskej metropole Londýn sa po štyroch dňoch obmedzení v dôsledku hustej hmly v pondelok "vracia do normálu", oznámilo letisko. TASR informuje podľa agentúr DPA a PA Media.



Predtým v pondelok na tomto letisku zrušili viac než 20 letov. Prevádzka druhého najrušnejšieho letiska Spojeného kráľovstva bola v dôsledku zníženej viditeľnosti narušená od minulého piatka.



Poskytovateľ riadenia letovej prevádzky Nats vo vyhlásení neskôr v pondelok uviedol, že poveternostné podmienky sa výrazne zlepšili, cestujúci by si však naďalej mali informácie pre istotu overovať u svojich leteckých prepravcov.



Najväčšie britské letisko Heathrow v pondelok uviedlo, že funguje v normálnom režime, píše DPA.



V dôsledku počasia došlo aj k obmedzeniam dopravy na diaľnici A66 v oboch smeroch, a to pre mimoriadne silný vietor.