Londýn rozšíri chodníky a zvýši počet cyklotrás

Londýn 6. mája (TASR) - Londýnsky starosta Sadiq Khan zverejnil v stredu plán rozšírenia chodníkov pre chodcov a zvýšenia počtu cyklotrás v snahe odbremeniť autobusy a vlaky, ktoré v dôsledku pandémie koronavírusu jazdia s obmedzeným počtom pasažierov. Informovala o tom agentúra AFP.



"Kapacita našej verejnej dopravy sa po koronavíruse dramaticky zníži z dôvodu veľkých výziev, ktorým čelíme okolo obmedzenia kontaktu medzi ľuďmi," povedal Khan.



"Mnoho Londýnčanov počas obmedzení opäť objavilo čaro prechádzok a bicyklovania. Rýchlym a lacným rozšírením chodníkov, vytvorením dočasných cyklotrás a uzavretím ciest pre premávku umožníme miliónom ľudí zmeniť spôsob dopravy po meste," uviedol starosta.



Od zavedenie opatrení s cieľom obmedzenia pohybu sa denný počet pasažierov v londýnskej hromadnej doprave znížil.



Londýn je epicentrom pandémie koronavírusu v Británii, ktorá si v tejto ostrovnej krajine vyžiadala už viac ako 32.000 životov.



Premiér Boris Johnson by mal v nedeľu zverejniť plán postupného uvoľňovania opatrení.



Spoločnosť Transport for London (TfL), ktorá zabezpečuje dopravu v oblasti Veľkého Londýna, uviedla, že v dôsledku pravidiel obmedzenia kontaktu medzi ľuďmi dopravný systém zvládne iba pätinu pôvodného počtu pasažierov.



Ashok Sinha, výkonný riaditeľ organizácie London Cycling Campaign, ktorá sa zameriava na zlepšenie podmienok pre cyklistov v Londýne, poznamenal, že pandémia je príležitosťou zmeniť zvyky obyvateľov mesta.



"Starostov nový plán môže a mal by byť začiatkom permanentného prechodu k zelenšiemu, zdravšiemu a odolnejšiemu mestu," povedal.