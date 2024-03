Londýn: Rusifikácia okupovanej Ukrajiny povedie k včleneniu do Ruska

Londýn/Kyjev 11. marca (TASR) - Ukrajinským občanom na okupovaných územiach Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti hrozí deportácia alebo zadržiavanie, ak do 1. júla neprijmú ruské pasy, uviedlo v pondelok britské ministerstvo obrany. TASR prevzala správu z portálu britskej televízie Sky News.



Ako uviedlo britské ministerstvo v najnovšej správe, ruské ministerstvo vnútra odhaduje, že v týchto oblastiach, ktoré Rusko protiprávne anektovalo v roku 2022, žije približne 2,8 milióna ľudí. Podľa Londýna je aj prístup k sociálnym službám a zdravotnej starostlivosti podmienený prijatím ruských pasov.



Britské ministerstvo sa tiež zmienilo o dekréte ruského prezidenta Vladimira Putina z roku 2023, podľa ktorého obyvateľov, ktorí neprijmú ruský pas do 1. júla tohto roka, označí Moskva za cudzích občanov alebo za osoby bez štátnej príslušnosti.



"Existuje reálna možnosť, že jednotlivci na dočasne okupovaných územiach, ktorí nebudú mať ruský pas, budú deportovaní alebo ich dajú do väzby," uviedlo britské ministerstvo.



Toto opatrenie označilo za príklad "nemilosrdnej rusifikácie" ľudí na spomenutých územiach.



"Ďalší dekrét... oznamuje, že dočasne okupované územia (Ukrajiny) sa teraz stanú súčasťou južného vojenského okruhu Ruska," upozornilo ministerstvo s tým, že Kremeľ sa snaží, aby bolo začlenenie týchto oblasti do Ruskej federácie "nezvratné".