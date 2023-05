Londýn: Ruská armáda už sama robí nábor väzňov vo väzniciach

Londýn 11. mája (TASR) — Ruské ministerstvo obrany od začiatku tohto roka zintenzívnilo nábor väzňov do vojny na Ukrajine. Je pravdepodobné, že len v priebehu apríla 2023 podpísalo zmluvy okolo 10.000 väzňov.



Konštatujú to britské tajné služby vo štvrtkovom spravodajskom súhrne sprostredkovanom ministerstvom obrany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Cieľom tejto kampane je zvýšenie počtu vojakov bez vyhlásenia novej mobilizácie, ktorá by v ruskej verejnosti bola veľmi nepopulárna, uvádza Londýn.



O nábore väzňov ruským ministerstvom obrany už predtým okrem iných informovala aj ukrajinská tajná služba. Podľa názoru vojenských expertov majú byť títo väzni, ktorým je za ich nasadenie do bojov sľubovaná milosť, využití ako "potrava pre delá", aby boli ušetrení bežní ruskí vojaci.



Nábor nových bojovníkov vo väzniciach robila od leta 2022 žoldnierska Vagnerova skupina. V dôsledku eskalácie verejného sporu s ruským ministerstvom obrany však vagnerovci stratili prístup do ruského väzenského systému.