Londýn: Ruská ofenzíva na Ukrajine je v budúcnosti menej pravdepodobná

Londýn 27. septembra (TASR) - Nová sústredená ruská ofenzíva na Ukrajine je v súčasnosti podľa odhadov britských vojenských expertov menej pravdepodobná, uviedlo v stredu britské ministerstvo obrany. Podľa neho to vyplýva zo skutočnosti, že Rusko už teraz nasadzuje na frontovú líniu časti jednotiek, ktoré doposiaľ neboli nasadené do bojov.



Ministerstvo na základe najnovších poznatkov britských tajných služieb uviedlo, že Moskva pravdepodobne prvýkrát nasadila časti svojej novosformovanej 25. kombinovanej armády, a to do bojov prebiehajúcich západne od ukrajinských miest Severodoneck a Kreminna, informuje agentúra DPA.



Uvedená vojenská formácia podľa britského rezortu obrany začala na Ukrajine pôsobiť len od konca augusta tohto roka. Jej časti sú nasadzované na posilnenie problematických úsekov na frontovej línii, preto je nová sústredená ruská ofenzíva v priebehu nasledujúcich týždňov menej pravdepodobná, cituje denník The Guardian z pravidelného hlásenia britského ministerstva.