Londýn: Ruská špionážna loď Jantar vstúpila do britských vôd
Britský minister obrany John Healey novinárom povedal, že loď vstúpila do britských vôd už druhýkrát v tomto roku.
Autor TASR
Londýn 19. novembra (TASR) - Britská vláda v stredu adresovala Kremľu varovanie po tom, čo ruská vojenská loď Jantar vstúpila do britských vôd a namierila lasery na britských pilotov, ktorých do oblasti vyslali, aby monitorovali toto plavidlo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Britský minister obrany John Healey novinárom povedal, že loď vstúpila do britských vôd už druhýkrát v tomto roku. Naposledy ju britské námorníctvo spozorovalo v januári. Podľa vtedajších slov ministra bolo cieľom plavidla zhromažďovať spravodajské informácie a mapovať kritickú podmorskú infraštruktúru Británie.
„Jantar sa nachádza na okraji britských vôd - severne od Škótska - a za posledných niekoľko týždňov vstúpila do širších vôd Spojeného kráľovstva,“ povedal minister počas tlačovej konferencie.
Informoval, že britská armáda nasadila do oblasti fregatu Kráľovského námorníctva a lietadlá Kráľovského letectva, aby „monitorovali a sledovali každý pohyb tejto lode“. Vzápätí dodal, že z ruskej lode na britských pilotov namierili lasery.
Takéto použitie laserov Healey označil za veľmi nebezpečné. „Vidíme vás. Vieme, čo robíte. Ak loď Jantar tento týždeň pripláva na juh, budeme pripravení,“ povedal minister v odkaze adresovanom ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.
