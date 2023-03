Londýn: Ruskí záložníci bojujú na Ukrajine zbraňami a lopatami

Londýn 5. marca (TASR) - Ruskí mobilizovaní záložníci dostali príkaz bojovať na Ukrajine "strelnými zbraňami a lopatami". Dôvodom môže byť nedostatok munície. Vyplýva to z z najnovšej správy britských tajných služieb, o ktorých v nedeľu informovalo britské ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Britský rezort obrany uvádza, že ruskí záložníci dostali vo februári rozkaz útočiť na ukrajinské pozície len "strelnými zbraňami a lopatami".



"Smrtiaci účinok štandardnej ruskej armádnej lopaty typu MPL-50 sa obzvlášť v Rusku dosť preceňuje," napísalo ministerstvo na Twitteri. Dodalo, že od roku 1869, keď bol tento nástroj navrhnutý, sa zmenilo len málo.



Najnovšie dôkazy podľa britského rezortu obrany svedčia o tom, že na Ukrajine čoraz častejšie dochádza k boju zblízka. Deje sa tak pravdepodobne preto, lebo ruské velenie armády i naďalej trvá na ofenzíve, avšak so zníženou podporou delostrelectva, lebo Rusko nemá dostatok streliva, píše denník The Guardian.