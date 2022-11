Londýn: Ruskí záložníci na Ukrajine sú slabo vycvičení a zle vybavení

Londýn 25. novembra (TASR) - Ruskí záložníci vyslaní do bojov na Ukrajine sú slabo vycvičení a zle vybavení. Niektorí z nich musia slúžiť aj napriek svojmu "závažnému chronickému zdravotnému stavu". Vo svojej pravidelnej správe to v piatok na sociálnej sieti Twitter uviedlo britské ministerstvo obrany s odvolaním sa na najnovšie poznatky britských tajných služieb.



Dva mesiace, odkedy šéf Kremľa Vladimir Putin vyhlásil "čiastočnú mobilizáciu", nasadenie záložníkov podľa Londýna často charakterizuje "zmätok v súvislosti so spôsobilosťou na službu", s nedostatočným výcvikom a osobným vybavením a s chýbajúcim odhodlaním vykonávať veľmi náročné bojové misie.



Mobilizovaní záložníci pravdepodobne utrpeli mimoriadne početné straty po tom, čo dostali za úlohu budovať zákopové systémy v okolí mesta Svatove v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, pričom boli pod ťažkou delostreleckou paľbou ukrajinských síl, približuje Londýn.



Množstvo záložníkov bolo podľa Británie tiež zabitých v Doneckej oblasti v okolí mesta Bachmut počas frontálnych útokov na dobre vybudované ukrajinské obranné zóny.



"Väčšina – hoci nie všetci – mobilizovaní záložníci v minulosti už slúžili v armáde," konštatuje britský rezort obrany s tým, že s vysokou pravdepodobnosťou nie je ich zdravotný stav dostatočne preskúmaný a mnohí sú nútení slúžiť s vážnymi chronickými zdravotnými problémami.



Kremeľ bude zrejme znepokojovať, že narastajúci počet rodinných príslušníkov týchto záložníkov je pripravených riskovať i zatknutie a protestovať proti podmienkam, v akých ich príbuzní musia slúžiť, dodáva britské ministerstvo.