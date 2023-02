Londýn: Rusko bude na výročie invázie tvrdiť, že dobylo Bachmut

Londýn 20. februára (TASR) - Rusko bude v čase výročia začiatku invázie na Ukrajinu tvrdiť, že dobylo mesto Bachmut na východe Ukrajiny bez ohľadu na to, čo sa bude na fronte v skutočnosti diať. Domnieva sa to britské ministerstvo obrany vo svojej najnovšej správe o situácii na Ukrajine zverejnenej v pondelok, informuje TASR podľa správy televízie Sky News.



Podľa tohto zdroja ruská armáda aktuálne podniká "viacero útokov" na východe Ukrajiny, a to napríklad na mestá Vuhledar, Kremina a Bachmut. Avšak počet hlásených obetí zostáva vysoký a Rusko zaznamenáva veľké straty.



"Ako sa blíži výročie invázie, sú ruské ozbrojené sily pravdepodobne pod narastajúcim politickým tlakom. Je možné, že Rusko bude tvrdiť, že dobylo Bachmut, aby to sedelo s výročím, bez ohľadu na realitu na fronte," uviedlo ministerstvo.



Mesto Bachmut v Doneckej oblasti sa stalo dôležitým miestom bojov a Rusko v jeho okolitých obciach nedávno dosiahlo menšie územné zisky. Oblasť v okolí Bachmutu tvorí akúsi bránu k ďalším mestám v Doneckej oblasti. Aj keď sa Ukrajincom zatiaľ darí udržovať si pozície v tomto meste, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ho nebudú brániť "za každú cenu".