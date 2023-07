Londýn: Rusko by mohlo útočiť na civilnú lodnú dopravu v Čiernom mori

Londýn 26. júla (TASR) - Británia disponuje informáciami, podľa ktorých by ruská armáda mohla potenciálne útočiť aj na civilnú lodnú dopravu v Čiernom mori. V utorok to vyhlásila britská veľvyslankyňa pri Organizácii Spojených národov (OSN) Barbara Woodwardová. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Britský premiér Rishi Sunak tieto informácie odovzdal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému počas telefonického rozhovoru, dodala veľvyslankyňa.



"Naše informácie naznačujú, že Rusko nastražilo v blízkosti ukrajinských prístavov ďalšie námorné míny. Súhlasíme so Spojenými štátmi, že ide o pokus (vlastného) ospravedlnenia a hodenia viny na Ukrajinu v prípade akéhokoľvek útoku na civilné lode v Čiernom mori," povedala Woodwardová novinárom.



Rusko minulý pondelok odmietlo predĺžiť obilnú dohodu, ktorá v čase prebiehajúcej vojny umožňovala bezpečný vývoz obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov. Platnosť predmetnej dohody, ktorú vlani pomohli sprostredkovať OSN a Turecko, skončila v noci na 18. júla.



Ruské ministerstvo obrany následne oznámilo, že od 20. júla označí všetky lode v Čiernom mori smerujúce do ukrajinských prístavov za potenciálnych prepravcov vojenského nákladu a bude ich pokladať za nepriateľské plavidlá. Kyjev reagoval varovaním pre lode smerujúce do prístavov kontrolovaných Ruskom.