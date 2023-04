Londýn: Rusko chce do útokov na Ukrajine viac zapojiť výsadkárov

Londýn 11. apríla (TASR) – Britské tajné služby sa domnievajú, že Rusko by mohlo do útokov na Ukrajinu v budúcnosti opäť vo väčšej miere zapojiť svoje výsadkové vojská. Tento predpoklad vychádza zo skutočnosti, že ruskí výsadkári boli v uplynulých týždňoch vybavení raketovým systémom TOS-1A, uvádza v utorkovej správe britský rezort obrany.



Vysokoničivý termobarický raketomet TOS-1A podľa Londýna dosiaľ na Ukrajine používala len špeciálna jednotka ruskej armády zameraná na ochranu proti biologickým, chemickým a jadrovým zbraniam.



Britské spravodajské služby doteraz nemali informácie o nasadení tejto zbrane v rámci Ruských výsadkových vojsk (VDV).



Ruské médiá však 3. apríla informovali o presune systémov TOS-1A tejto zložke armády. "Tento transfer pravdepodobne poukazuje na budúcu úlohu VDV v ofenzívnych operáciách na Ukrajine," uviedlo v utorok britské ministerstvo. "Ide zrejme o súčasť úsilia o obnovu VDV po tom, čo utrpeli ťažké straty v prvých deviatich mesiacoch vojny," dodalo.



Systém TOS-1A využíva tzv. termobarické rakety. Tie fungujú na princípe výbuchu aerosólového oblaku paliva zmiešaného so vzduchom a následného vytvorenia mohutnej tlakovej vlny. Podľa britského ministerstva používali ruské, respektíve sovietske vojská takéto rakety už počas vojen v Afganistane a Čečensku.



Ich účinky označil britský rezort obrany ešte vlani po vypuknutí ofenzívy na Ukrajine za "devastujúce": dokážu ničiť infraštruktúru a spôsobiť vážne zranenia vnútorných orgánov, popáleniny a smrť. Takéto zbrane síce nie sú zakázané, ich používanie je však striktne regulované medzinárodným vojenským právom a ich nasadzovanie voči civilistom je nelegálne.