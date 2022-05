Londýn: Rusko chcelo natrvalo ovládnuť veľkú časť Ukrajiny

Londýn 14. mája (TASR) - Rusko chcelo inváziou na Ukrajinu dostať natrvalo pod kontrolu väčšinu územia tejto krajiny. Konštatuje sa to v príspevku zverejnenom v sobotu na twitterovom účte britského ministerstva obrany. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Tomuto cieľu mali s veľkou pravdepodobnosťou poslúžiť zmanipulované referendá o pričlenení jednotlivých ukrajinských regiónov k Ruskej federácii.



Proruskú administratívu však zatiaľ dosadila Moskva len v juhoukrajinskom prístavnom meste Cherson. Podľa britských tajných služieb to poukazuje na skutočnosť, ako invázia nedokázala naplniť politické ciele Moskvy.



Vedenie v Chersone oznámilo, že bude napredovať v úsilí o pričlenenie sa k Rusku. "Ak by Rusko usporiadalo v Chersone referendum o pričlenení, takmer isto by jeho výsledky zmanipulovalo, aby sa ukázala jednoznačná väčšina za odtrhnutie od Ukrajiny," píše britské ministerstvo. Tamojšie obyvateľstvo však bude pravdepodobne naďalej pokračovať vo vyjadrovaní svojho odporu voči ruskej okupácii.