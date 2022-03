Londýn: Rusko možno spácha chemický útok a obviní z neho Ukrajinu

Londýn/Washington 15. marca (TASR) - Britské ministerstvo obrany tvrdí, že podľa jeho spravodajských informácií Rusko naďalej bezdôvodne obviňuje Ukrajinu z úmyslu spáchať chemický alebo biologický útok.



Podľa televízie Sky News sa v poslednej pravidelne vydávanej správe ministerstva o vývoji konfliktu na Ukrajine, zverejnenej v utorok, uvádza, že Rusko "možno plánuje použiť chemické alebo biologické zbrane" a zo zodpovednosti za to potom obviniť druhú stranu.



Operácia by podľa Británie "mohla" mať podobu neúspešného útoku, zinscenovaného odhaľovania ukrajinských agentov či munície, alebo vymyslených dôkazov o tom, že ukrajinská vláda uvažuje o takejto akcii.



"Takmer určite by to bolo sprevádzané rozsiahlymi dezinformáciami, ktoré by skomplikovali pripisovanie," uviedlo ministerstvo na sociálnej sieti Twitter.



Británia i Spojené štáty na základe vlastných zistení v teréne zhodne tvrdia, že ruská vojenská ofenzíva sa pozastavila po tom, čo cez víkend ruské jednotky dosiahli malý pokrok.



Vysokopostavený predstaviteľ amerického rezortu obrany, ktorý so Sky News hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, uviedol, že veľký konvoj ruských jednotiek zostáva asi 15 kilometrov od centra Kyjeva.



Podľa tohto zdroja ruské sily odpálili viac ako 900 rakiet, ale to, kto ovláda ukrajinský vzdušný priestor, je stále otázne.



Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová v noci na utorok na brífingu vyhlásila, že Spojené štáty "nevidia dôkazy", že by ruský prezident Vladimir Putin plánoval zastaviť konflikt, ktorý 24. februára rozpútal na Ukrajine.



Psakiová uviedla, že administratíva prezidenta USA Joea Bidena podporuje účasť Ukrajiny na rozhovoroch s Ruskom, na druhej strane však konštatuje, že v prípade Ruska a prezidenta Putina nebadať snahy o deeskaláciu konfliktu na Ukrajine.



Rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom pokračovali v pondelok v režime videokonferencie a po technickej prestávke by sa mali obnoviť v utorok.