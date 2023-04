Londýn: Rusko očakáva dlhotrvajúci konflikt na Ukrajine

Londýn 14. apríla (TASR) - Nový zákon týkajúci sa vojenskej služby v Rusku, ktorý zavádza elektronický povolávací rozkaz, podľa sobotnej správy britského ministerstva obrany nenaznačuje, že by sa Moskva pripravovala na "rozsiahlu novú vlnu nútenej mobilizácie". Londýn s odvolaním sa na tajné služby tvrdí, že Rusko skôr počíta s dlhotrvajúcim konfliktom na Ukrajine.



"Pre Rusko je momentálne prioritou nábor nových dobrovoľných jednotiek," uviedol na sociálnej sieti Twitter rezort obrany v Londýne. "Toto opatrenie je však s veľkou pravdepodobnosťou súčasťou dlhodobého prístupu na zaistenie vojakov, keďže Rusko očakáva vlečúci sa konflikt na Ukrajine," dodal Londýn.



Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v piatok návrh zákona o zavedení elektronického povolávacieho rozkazu, ktorý výrazne uľahčí mobilizáciu Rusov do armády.



"Je pravdepodobné, že úrady budú trestať tých, čo sa budú vyhýbať povolaniu - automaticky obmedzia ich pracovné práva a cestovanie do zahraničia," poznamenalo britské ministerstvo.



Doteraz museli povolávacie rozkazy v Rusku doručovať osobne predstavitelia príslušného odvodového úradu alebo zamestnávateľ. Mnohí, ktorí nechceli bojovať na Ukrajine, jednoducho rozkaz odignorovali alebo utiekli z krajiny.



Podľa nového systému sa povolávací rozkaz bude považovať za doručený momentom jeho odoslania. Tí, ktorí sa nedostavia na vojenskú správu do 20 dní od doručenia elektronického povolávacieho rozkazu, si nebudú môcť zobrať pôžičku, zaregistrovať majetok, ani pracovať ako podnikatelia.