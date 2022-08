Londýn: Rusko zámerne klame o spomalení vojenskej operácie na Ukrajine

Londýn/Moskva/Kyjev 26. augusta (TASR) - Britské ministerstvo obrany obvinilo v piatok Rusko, že šíri "úmyselné dezinformácie", keď tvrdí, že tempo svojej vojenskej operácie na Ukrajine spomaľuje zámerne. Informácie priniesla webová stránka denníka The Guardian.



Podľa britského ministerstva obrany je pravým dôvodom spomalenia ofenzívy to, že ruská armáda podáva zlý výkon a ukrajinský odpor je stále silný.



Ministerstvo je tiež presvedčené, že ruský prezident Vladimir Putin a minister obrany Sergej Šojgu "prepustili už najmenej šesť generálov".



Rezort britskej obrany vo svojej každodennej správe o aktuálnej situácii na Ukrajine napísal: "Ruský minister obrany Sergej Šojgu 24. augusta na stretnutí Šanghajskej organizácie pre spoluprácu povedal, že Rusko zámerne spomaľuje tempo svojej vojenskej operácie na Ukrajine, aby obmedzilo počet obetí medzi civilistami."



"Toto je takmer určite úmyselná dezinformácia. Ofenzíva Ruska uviazla pre zlý výkon ruskej armády a ostrý ukrajinský odpor. Pod Šojguovým velením ruské ozbrojené sily operujúce na Ukrajine opakovane nesplnili plánované bojové ciele," dodali Briti v správe.



"Je vysoko pravdepodobné, že Šojgu a prezident Putin prepustili najmenej šesť generálov za nedostatočne rýchly postup (na bojiskách). V deň, keď mal Šojgu príhovor, ruská balistická strela krátkeho doletu SS-26 Iskander zasiahla vlak v ukrajinskom meste Čaplyne a údajne zabila najmenej dve deti. To len ukazuje ochotu Ruska spôsobiť vedľajšie straty, keď pokladá odpálenie rakety alebo delostrelecký útok za vojensky výhodný," uviedlo britské ministerstvo.