Londýn sa obáva eskalácie konfliktu medzi Izraelom a hnutím Hizballáh

Londýn 28. júla (TASR) - Británia odsudzuje raketový útok na Izraelom okupované Golanské výšiny, pri ktorom v sobotu zahynulo 12 detí a tínedžerov. Uviedol to britský minister zahraničných vecí David Lammy s tým, že sa obáva eskalácie konfliktu na izraelsko-libanonských hraniciach. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Sme hlboko znepokojení rizikom ďalšej eskalácie a destabilizácie. Jasne sme sa vyjadrili, že (hnutie) Hizballáh musí zastaviť svoje útoky," napísal šéf britskej diplomacie v príspevku na sociálnej sieti X.



Pri sobotňajšom útoku na Izraelom okupované Golanské výšiny dopadla jedna z rakiet na futbalové ihrisko v malom drúzskom meste Madždal Šams. Obete mali desať až 20 rokov, uviedla izraelská armáda.



Izrael útok pripísal libanonskému hnutiu Hizballáh a pohrozil tvrdou odvetou. Hizballáh zodpovednosť za úder poprel.



Úder na Golanské výšiny odsúdili okrem Británie aj Francúzsko, EÚ, Nemecko a Maďarsko. Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval všetky strany na maximálnu zdržanlivosť. Dodal, že "civilisti, najmä deti, by nemali naďalej znášať bremeno hrozného násilia, ktoré sužuje región", informovala agentúra AFP s odvolaním na Guterresovho hovorcu.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken uviedol, že je potrebné zabrániť eskalácii konfliktu na severných hraniciach Izraela. Podľa jeho slov v súčasnosti "všetko nasvedčuje tomu", že za raketovým útokom stál Hizballáh. Líder demokratickej väčšiny v Senáte USA Chuck Schumer v reakcii na útok povedal, že "Izrael má plné právo brániť sa proti Hizballáhu rovnako ako je tomu v prípade Hamasu".



Irán, ktorý hnutie Hizballáh podporuje, varoval Izrael, že akékoľvek nové vojenské "dobrodružstvá" v Libanone by mohli mať "nepredvídateľné následky".