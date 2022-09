Londýn sa pripravuje na sprievod s rakvou kráľovnej Alžbety II.

Londýn 14. septembra (TASR) - Pred presunom rakvy britskej kráľovnej Alžbety II. z Buckinghamského paláca do Westminsterského opátstva, kde bude zosnulá panovníčka štyri dni vystavená na verejnú úctu, sa už konal veľký nácvik koní, vojenských oddielov a kapiel. V stredu o tom informovala agentúra AP a denník The Guardian.



Kone pred plánovaným sprievodom absolvovali špeciálny výcvik. "Boli vystavené hlasným zvukom, davom, vlajkám, kvetom, vzlykajúcim ľuďom a bubnovaniu," uviedol Tom Jenks, ktorý bude viesť lafetu s rakvou kráľovnej. Dodal, že medzi koňmi bude aj 18-ročný žrebec Cassius, ktorý bol prítomný i na pohrebe britskej premiérky Margaret Thatcherovej v roku 2013.



Sprievod z Buckinghamského paláca do Westminsterského opátstva začne o 14.22 h miestneho času (15.22 SELČ). Za lafetou budú kráčať deti Alžbety II. – kráľ Karol III., princezná Anne a princovia Andrew a Edward, rovnako ako jej vnukovia princ William a princ Harry. Kráľovná manželka Kamila, Catherine, princezná z Walesu, a vojvodkyne Sophie a Meghan prídu do Westminsterského opátstva autom.



Počas sprievodu zaznie každú minútu z londýnskeho Hyde Parku delostrelecká salva.



Alžbetina rakva bude od stredy na štyri dni vystavená so štátnymi poctami vo Westminsterskej sále. Pohreb sa uskutoční 19. septembra.



V súvislosti s prepravovaním pozostatkov kráľovnej sa londýnske letisko Heathrow rozhodlo odkloniť niekoľko letov, aby hluk z lietadiel nerušil smútočný sprievod. Z rovnakého dôvodu zrušili 16 letov aj aerolínie British Airways.



V uliciach Londýna sa v stredu od skorého rána zhromažďujú davy ľudí, ktorí chcú zosnulej kráľovnej prejaviť úctu a odprevadiť ju na poslednej ceste.