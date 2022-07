Londýn si pripomenul 50. výročie prvého pochodu Gay Pride

Mohammed Nazir z Londýna pózuje na veľkej dúhovej vlajke pred začiatkom londýnskeho pochodu Pride pri príležitosti 50. výročia hnutia Pride v Británii v Londýne 2. júla 2022. Foto: TASR/AP

Londýn 2. júla (TASR) - Londýn si v sobotu pripomenul 50. výročie prvého pochodu Gay Pride. Do sprievodu sa zapojili státisíce ľudí, aby oslávili pol storočie pokroku v boji za rovnosť a toleranciu a zároveň upozornili, že v tomto smere sa musí ešte veľa urobiť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.Vôbec prvý londýnsky pochod Gay Pride sa uskutočnil 1. júla 1972, päť rokov po tom, ako bola homosexualita v Británii dekriminalizovaná. Do pochodu sa vtedy zapojilo niekoľko stoviek ľudí, ktorí sa prešli od križovatky známej ako Hyde Park Corner na Trafalgarské námestie.O 50 rokov neskôr sa do pochodu zapojilo vyše 600 rôznych LGBTQ+ skupín, pričom sa očakávalo, že počet účastníkov by mohol prekročiť milión. Trasa pochodu, ktorý sa kvôli pandémii koronavírusu uskutočnil po dvojročnej prestávke, bola rovnaká ako v roku 1972.Starosta Londýna Sadiq Khan pre novinárov uviedol, že sobotňajší pochod bol oslavou tejto komunity, jednoty a pokroku, no zároveň tiež pripomienkou potrebyuviedol Khan.Do pochodu Gay Pride v Londýne sa v tomto rok zapojilo aj niekoľko Ukrajiniek, ktoré stáli pred davom s ukrajinskými vlajkami a v rukách držali plagáty s nápismi ako napríklad "Ďakujeme Británii", píše televízia Sky News.Tohtoročný pochod bol spojený aj s varovaniami, aby sa na ňom nezúčastňovali ľudia s príznakmi typickými pre opičie kiahne. Mnoho prípadov nákazy týmto ochorením v Británii bolo totiž hlásených medzi homosexuálnymi alebo bisexuálnymi mužmi, píše AFP.Ľudskoprávna skupina Stonewall bojujúca za práva komunity LGBTQ+ však uviedla, že snahu zastaviť šírenie opičích kiahní, ktoré sa prenášajú predovšetkým blízkym fyzickým kontaktom, by mal mať každý človek bez ohľadu na sexuálnu orientáciu.