Londýn: Ukrajina naďalej dosahuje značné zisky v Charkovskej oblasti

Londýn/Kyjev 11. septembra (TASR) - Británia v nedeľu uviedla, že ukrajinské sily za posledných 24 hodín pokračujú v dosahovaní značných ziskov v Charkovskej oblasti. Britské ministerstvo obrany vo svojej každodennej správe o situácii na Ukrajine na sociálnej sieti Twitter uviedlo, že Rusko pravdepodobne stiahlo svoje sily z Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny, avšak boje pokračujú v okolí miest Kupjansk a Izium.



Kyjev v nedeľu vyhlásil, že v rámci protiofenzívy na východe krajiny "pokračuje" v znovuzískavaní území obsadených ruskými silami v okolí strategického mesta Izium. "Naše sily vstúpili do (mesta) Kupjansk. Pokračuje oslobodzovanie obcí v okresoch Kupjansk a Izium v Charkovskej oblasti," uviedla ukrajinská armáda vo vyhlásení.



Ruské ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že sťahuje vojakov z kľúčových častí Charkovskej oblasti, kde sa ukrajinským silám počas uplynulého týždňa podarilo dosiahnuť významný postup. Vojaci z oblastí v okolí miest Balaklija a Izium budú presunutí do Doneckej oblasti, uviedol hovorca rezortu obrany v Moskve. Izium bolo hlavnou základňou ruských síl v Charkovskej oblasti.



Ministerstvo obrany v Londýne v tvíte okrem toho konštatovalo, že tvrdenie šéfa Kremľa Vladimira Putina zo 7. septembra, že len 60.000 ton obilia exportovaného z Ukrajiny od augusta bolo poslané do rozvojových krajín a väčšina do krajín EÚ, nie je pravdivé. "Podľa údajov OSN bolo okolo 30 percent (obilia) dodaného do krajín s nízkym a stredným príjmom v Afrike, na Blízkom východe a v Ázii," uvádza ministerstvo na Twitteri.



"Rusko presadzuje zámernú dezinformačnú stratégiu, keď sa snaží odvrátiť vinu za problémy s potravinovou neistotou, zdiskreditovať Ukrajinu a minimalizovať odpor proti invázii (na Ukrajinu)," dodali predstavitelia ministerstva.