Londýn: Ukrajina prispôsobuje taktiku dobre pripravenej ruskej obrane

Londýn 25. júna (TASR) - Ukrajinská armáda využíva skúsenosti nadobudnuté počas prvých dvoch týždňov protiofenzívy na "zdokonalenie taktiky útoku proti dobre pripravenej ruskej obrane". V pravidelnom hodnotení vývoja vojny na Ukrajine to v nedeľu uviedlo britské ministerstvo obrany. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



"Ukrajinské sily opäť podnikajú rozsiahle útočné operácie na troch hlavných osiach na juhu a východe Ukrajiny," napísal britský rezort obrany v príspevku na sociálnej sieti. Ukrajinská armáda zaznamenáva "postupný, no stály taktický pokrok v kľúčových oblastiach," skonštatoval Londýn.



Ruské sily zas vynaložili "značné úsilie" na postup v lese pri meste Kreminna v Luhanskej oblasti. "Pravdepodobne to odzrkadľuje pokračujúce príkazy ruského velenia prejsť do ofenzívy vždy, keď je to možné," uviedlo ministerstvo. "Rusi dosiahli nejaké malé zisky, ale ukrajinské sily zabránili prielomu," dodalo.