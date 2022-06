Londýn: V Ruskom obsadenom Chersone hrozí nedostatok liekov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Youtube

Londýn/Kyjev 10. júna (TASR) - Britské ministerstvo obrany v piatok vo svojej pravidelnej zvodke o vývoji situácie na bojiskách Ukrajiny informovalo, že v oblasti Severodonecka pokračujú prudké boje. Ruská armáda opäť kontroluje väčšinu mesta, ale jej jednotky boli málo úspešné pri pokuse obkľúčiť rozsiahlejšiu oblasť na severe a juhu.Šéf prokyjevskej vojenskej správy Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj v piatok ráno na platforme Telegram informoval, že všetky regióny Luhanskej oblasti, ktoré ovláda Ukrajina, sú pod paľbou ruskej armády. Uistil však:Vo vysielaní štátnej televízie označil Hajdaj situáciu v Severodonecku za naďalej zložitú. Informoval, že ukrajinským jednotkám sa darí udržať obrannú líniu.Hajdaj tiež ubezpečil, že "Severodoneck sa drží, ale Rusi ničia všetko, čo im stojí v ceste".Najnovšie podľa neho pri ostreľovaní Severodonecka zničili aj športový komplex Ľadový palác. Hajdaj pripomenul, že podobne je zničená aj jedna z hlavných divízií továrne Azot.Olexandr Striuk, šéf vojenskej správy mesta Severodoneck, ešte vo štvrtok pre televíziu potvrdil, že v meste "neustále prebiehajú pouličné boje".Informoval, že "humanitárna situácia v meste je kritická. Most (do Severodonecka) je pod paľbou, takže nie je možné dodávať humanitárnu pomoc. Nie je zabezpečená ani dodávka vody".Podľa jeho slov ukrajinské ozbrojené sily "teraz ovládajú približne tretinu mesta". Upozornil, že bude "veľmi ťažké oslobodiť Severodoneck", ak teraz padne do rúk ruskej armády.Hajdaj informoval, že v susednom meste Lysyčansk síce boje neprebiehajú, ale obvinil ruské sily z intenzívneho ostreľovania tejto oblasti. Dodal, že ruské delostrelectvo používa muníciu schopnú preraziť aj betón. Upozornil, že pred ostreľovaním už ľudí nechránia ani kryty.CNN uviedla, že ak by sa ruské jednotky zmocnili Lysyčanska a Severodonecka, Moskva by ovládla celú Luhanskú oblasť.Britské ministerstvo obrany vo svojej zvodke tiež konštatuje, že Rusko má problémy so zabezpečením základných verejných služieb pre obyvateľov okupovaných území. Prístup k čistej pitnej vode je prerušovaný a telefónne a internetové spojenie je stále vážne narušené.Vo zvodke sa uvádza, že v Chersone bude pravdepodobne veľký nedostatok liekov a v Mariupole hrozí vypuknutie veľkej epidémie cholery. Ojedinelé prípady tejto choroby boli hlásené od mája.Americká spravodajská televízia CNN pripomenula, že Ukrajina zažila veľkú epidémiu cholery v roku 1995. Odvtedy sa v krajine vyskytli len lokálne ohniská epidémie, najmä na pobreží Azovského mora, kde sa nachádza aj prístav Mariupol.Zdravotnícke služby v tomto meste sú podľa CNN pravdepodobne na pokraji kolapsu a veľké vypuknutie epidémie cholery by situáciu ešte zhoršilo.