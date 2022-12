V tlačenici pri koncertnej sále v Londýne sa vážne zranili štyria ľudi

Londýn 16. decembra (TASR) - V tlačenici pri koncertnej budove v južnej časti britskej metropoly Londýn utrpeli vo štvrtok večer kritické zranenia štyria ľudia a hospitalizovať museli aj štyroch ďalších ľudí. V piatok o tom informovala polícia, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Incident sa podľa miestnych médií stal počas vystúpenia nigérijského speváka a skladateľa Asakeho, ktorý sa venuje žánru afrobeats (afro-pop).



Polícia a ďalšie pohotovostné služby boli do hudobnej a koncertnej sály 02 Academy v londýnskej štvrti Brixton povolané vo štvrtok o 21.35 h miestneho času (22.35 h SEČ). Podľa hlásení sa "obrovský počet ľudí bez vstupeniek pokúšal silou dostať do budovy".



Príslušníci po príchode na miesto našli množstvo ľudí so zraneniami, evidentne spôsobenými tlačenicou.



"Detektívi vyšetrujú okolnosti, ktoré viedli ku kritickým zraneniam štyroch ľudí," uviedla londýnska Metropolitná polícia.



Dvoch "menej vážne zranených" ľudí ošetrili na mieste, pričom osem spomenutých ďalších osôb odviezli sanitky do nemocnice.



Nikto nebol zatknutý, dodala Metropolitná polícia. Podľa jej slov bude prípad dôsledne vyšetrený.